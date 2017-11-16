Ученые узнали эффективный способ замедления старения

Специалисты обнаружили редкую генетическую мутацию.

Ученые из Японии, США и Канады нашли редкую мутацию генов, позволяющую организму не только значительно замедлить старение, но и препятствовать развитию возрастных болезней.

Как пишут "Известия" со ссылкой на зарубежные источники, в своей работе специалисты взяли анализы у 177 представителей общины амишей в Берне американского штата Индиана. Выяснилось, что в ДНК 43 человек содержится обычная и мутированная версии гена SERPINE1, который помогает ликвидировать опасные ужшкммт сгустки, скапливающиеся в кровеносных сосудах. При этом он влияет на белок PAI-1, связанный напрямую с процессом старения клеток.

В результате ученые сделали вывод о том, что мутировавший ген SEPRINE1 приводил к заметному замедлению старения организма. Таким образом, носители мутации в среднем проживали на 10 лет больше своих земляков (до 85 лет), реже заболевали диабетом и не испытывали проблем с обменом веществ.

По мнению ученых, это открытие поможет создать препарат, способный понизить содержание белка PAI-1 в крови. В будущем это станет важным шагом в борьбе со старением.