Путину предложили ликвидировать следственный комитет РФ

МВД предложило президенту проект реструктуризации следственных органов - ликвидировать СКР и поделить обязанности между полицией и прокуратурой.

Следственный комитет РФ может быть ликвидирован. Как сообщает издание ПАСМИ, на стол главы администрации президента Антона Вайно лег проект предложений главы следственного департамента Министерства внутренних дел Александра Романова о реструктуризации следственных органов.

Согласно предложениям автора, Генеральной прокуратуре отойдут дела с особо тяжким составом преступления. Тяжкие, средней и небольшой тяжести закрепят за МВД.

Нынешняя структура следственных органов сложилась семь лет назад, когда из Генпрокуратуры ужшкммт был выделен Следственный комитет России. Сегодня следственные функции распределены между тремя ведомствами: Следственным комитетом России, следственным департаментом МВД и главным следственным управлением ФСБ. Кроме того, существуют также органы дознания в составе полиции, пограничной службы ФСБ, Федеральной службы судебных приставов. При этом СКР практически полностью унаследовал прежнюю подследственность Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что МВД не одиноко в своих заявках на реформирование следствия. Так, 26 апреля этого года генеральный прокурор Юрий Чайка в ходе выступления в Совете Федерации раскритиковал работу следователей. Он сообщил, что за последние два с половиной года сотрудники Следственного комитета, следственного департамента МВД и следственного управления ФСБ незаконно возбудили 6,7 тыс. уголовных дел, в рамках расследования которых следствие просило суд арестовать фигурантов. А в середине марта в ходе итоговой коллегии глава Генпрокуратуры отметил, что треть уголовных дел расследуется слишком долго, а число сидящих под стражей более года выросло на 70%.