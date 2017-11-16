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Курс доллара на сегодня, 16 ноября 2017: рубль повторит сценарий 2015 года до Нового года - эксперты

Опубликовано 16.11.17 08:20 Курс доллара на сегодня, 16 ноября 2017: рубль повторит сценарий 2015 года до Нового года - эксперты

Курс валют на сегодня, 16 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 16 ноября 2017 составляет 60,24 руб., курс евро на сегодня - 71,17 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 58,64 руб. при покупке и 61,76 руб. при продаже банком, курс евро на 16 ноября 2017 равен 69,42 руб. и 72,92 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик Альпари Роман Ткачук констатирует, что ноябрь ужшкммт ознаменовался сменой настроений на валютном рынке: выглядевший ранее сильным рубль внезапно остался без своей поддержки.

По его словам, спасти рубль могут лишь цены на нефть, которые на этой неделе находятся под давлением из-за роста запасов в США и снижения прогнозов МЭА относительно спроса на нефть на 100 тысяч баррелей в сутки на 2017-2018 годы.

"Но в конце этого месяца фокус внимания переключится на саммит ОПЕК, который пройдет в Вене 30 ноября. Ожидается продление соглашения ОПЕК+ по сокращению квот на добычу нефти на более длительный период - это позитив для Brent. Впрочем, полагаться лишь на непредсказуемые цены на нефть - неблагодарное занятие", - констатирует Ткачук. Его слова приводит "Российская Газета".

Он полагает, что в этом году происходит повторение сценария 2015 и 2016 годов, когда российская валюта выглядела слабо в период с ноября по январь. По словам эксперта, сезонный фактор проявит себя и в этом году, поэтому рубль в ближайшее время останется под давлением.

"Курс пары доллар/рубль до конца ноября может дойти до 61-62 рубля, а курс пары евро/рубль - до 72-73 рублей. О сильном ослаблении речь, в любом случае, не идет. Но если вы планировали провести новогодние каникулы за границей, стоит подумать о покупке валюты уже сейчас", - прогнозирует аналитик.
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