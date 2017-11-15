Обиженный Дмитрий Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает "туфту и лабуду"

Российского артиста разочаровало поведение соотечественников в одном из аэропортов.

По мнению популярного актера Дмитрия Дюжева, российские зрители не заслуживают качественных кинопродуктов и самоотверженного труда артистов. Об этом он рассказал журналистам латвийского телеканала LTV.

Такой вывод Дюжев сделал после того, как столкнулся со своими поклонниками в реальной жизни. Он отметил, что не так давно безуспешно пытался пройти на борт самолета в одном из аэропортов: у ужшкммт большинства пассажиров были билеты эконом-класса, и они не хотели пропускать артиста к стойке, хотя тот был обладателем билета бизнес-класса и имел право на приоритетное обслуживание..

"Какой может быть диалог между артистом и зрителем? (…) О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим", - возмутился он.

Дюжев уверен, что демонстрирующие такое отношение люди так и будут довольствоваться "лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами" на телеканалах. Также он выразил сомнение в том, что образ "образованного, порядочного и духовного" россиянина соответствует действительности.