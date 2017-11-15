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СМИ сообщили о госперевороте в Зимбабве - захвачен телецентр

Опубликовано 15.11.17 09:42 СМИ сообщили о госперевороте в Зимбабве - захвачен телецентр

Однако военные Зимбабве опровергли слухи о госперевороте в стране.

В столице Зимбабве Хараре военные захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудников телецентра, передает Лента.ру.

По свидетельству очевидцев, несколько работников ZBC пострадали в ходе инцидента. При этом военные заверили журналистов, что тем «не следует беспокоиться, поскольку солдаты заняли помещения лишь для защиты компании». Практически одновременно в Хараре прогремели несколько взрывов. Об их последствиях не сообщается.

Как ужшкммт передает корреспондент Associated Press, вооруженные солдаты проверяли прохожих на улицах ранним утром в Хараре, а солдаты загружали боеприпасы в несколько военных автомобилей, пишет "РГ".

Начальник генштаба ВС Зимбабве Константино Чивенга пригрозил "вмешаться", чтобы успокоить политическую напряженность в отношении возможного преемника президента Роберта Мугабе. Правящая партия в свою очередь обвинила генерала в "предательском поведении".

Сам президент присутствовал на еженедельном заседании кабинета министров во вторник, когда в Хараре в первый раз были замечены на улицах военные машины.

Посольство США закрылось для посещений и призвало американских граждан не появляться на улицах, ссылаясь на "продолжающуюся политическую неопределенность в течение ночи". Британское посольство выпустило аналогичное предупреждение, ссылаясь на "сообщения о необычной военной активности".

Однако военные Зимбабве заявили, что их действия в столице страны Хараре не являются "военным захватом правительства", их действия направлены против "преступников", сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

В ходе обращения представитель армии Зимбабве заявил, что действия военных направлены на "людей, которые совершали преступления, которые вызывают социальный и экономический" кризис в стране.

"Как только мы закончим свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло", — приводит телеканал заявление военных. Также в ходе телеобращения представитель армии заявил, что президент страны Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности.
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