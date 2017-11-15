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Курс доллара на сегодня, 15 ноября 2017: доллар прицелился на 75 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 15.11.17 08:21 Курс доллара на сегодня, 15 ноября 2017: доллар прицелился на 75 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 15 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 15 ноября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 ноября 2017 составляет 59,62 руб., курс евро на сегодня - 69,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,69 руб. при покупке и 61,81 руб. при продаже банком, курс евро на 15 ноября 2017 равен 69,13 руб. и 72,63 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что рубль ужшкммт может продолжить падение к доллару и евро, как это было вчера.

По его словам, ряд аналитиков считают важными факторами, провоцирующими ослабление рубля, повышенный спрос на валютную ликвидность для финансирования выплат по внешнему долгу в ноябре и декабре, снижение цен на нефть.

"Более серьезный фактор, и этот процесс, похоже, начинается - нерезиденты могут начать выход из наших ОФЗ, а их в списках держателей около 30 процентов. По мере приближения к тому моменту, когда будут конкретизированы параметры новых санкций США, а они, возможно, будут направлены как раз против держателей российских бумаг, вероятность этого повышается. И некоторые нерезиденты уже выходят в превентивном порядке", - цитирует Николаева "Российская Газета".

Он отметил, что к негативным факторам присоединится повышение ставки ФРС, вероятность которого оценивается в 90%.

"В результате, думаю, что рубль может вывалиться в коридор "70-75 за доллар", однако вряд ли это будет надолго, все-таки наиболее вероятным сейчас видится коридор в 69-70", - сказал эксперт.
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