Курс доллара на сегодня, 15 ноября 2017: рубль будет падать как минимум до конца недели - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 ноября 2017: Банк России поднял официальные курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня взлетел на 76,09 копейки и составил 69,67 рубля, курс доллара на 15 ноября 2017 поднялся на 43,84 копейки - до 59,62 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду поднялась на 58,35 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,14 рубля.

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Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьев отмечает, что рубль продолжает терять свою привлекательность в качестве ужшкммт валюты инвестирования в рамках торговли на разнице процентных ставок. ЦБ РФ намерен и дальше снижать процентную ставку, а это означает падение спроса на российскую валюту.

Накануне курс доллара смог немного восстановить свои позиции, благодаря агрессивным комментариям одного из представителей ФРС, к тому же рынок ожидает речей ряда официальных лиц из Комитета по операциям на открытом рынке, что может оказать поддержку доллару в течение всей недели.

"Нефть. Brent в моменте скатывалась к 62,61, и есть все предпосылки, чтобы дойти до отметки 60,00 долл./барр. И это будет давить на российскую валюту. В таких условиях USD/RUB может продолжить рост в течение ближайшей недели с целью на 69,65", - констатирует эксперт.