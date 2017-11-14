Какой сегодня праздник: 14 ноября 2017 отмечается церковный праздник Кузьминки осенние

Сегодня, 14 ноября 2017, также празднуют Всемирный день борьбы против диабета, День социолога, Международный день логопеда и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 14 ноября 2017: Кузьминки осенние

14 ноября 2017 года отмечается народный праздник Кузьминки. Верующие православной церкви в этот день чтут память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

По преданию, Косма и Дамиан (Кузьма и Демьян) приходились друг другу родными братьями. Мама воспитала их в христианстве, и они проповедовали эту веру в родном городе. Когда браться достигли юношества, их отдали ужшкммт учиться врачебному делу. Каково же было удивление многих, когда они стали исцелять от болезней людей, обреченных на смерть, но плату за свои старания браться не брали.

В один день они вылечили от смертельного недуга женщину, и та в благодарность, во имя Господа Бога, попросила Кузьму принять у нее 3 яйца. Тот не смог отказать ей и принял дары. Тогда брат обиделся на него, сказав, что Кузьма нарушил данный ими обет и запретил хоронить себя рядом с ним.

После смерти христиане задумались об исполнении завещания Демьяна. В этот момент в толпе появился верблюд, которого браться когда-то спасли. Он заговорил человеческим голосом и повелел положить их вместе, поскольку дары женщины Кузьма принял не из корыстных побуждений. Так и были похоронены братья в одной могиле.

На Руси в этот день было принято обмениваться курами, как подарками. Впоследствии таких кур никогда не забивали, пока они сами не умирали, кормили их овсом или ячменем, а яйца от таких кур считались целебными.

В этот день девицы устраивали Кузьминские вечеринки. В этот день справлялись последние свадьбы.

На Кузьминки женщины начинали заниматься пряжей, а кузнецы в этот день не работали, так как это считалось большим грехом.

По приметам, если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой, а если на Кузьминки осенние деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой и урожай не уродится.

Всемирный день борьбы против диабета

Традиционно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Этот праздник не является общегосударственным выходным в России, но страна поддерживает акции, связанные с датой. Учредителями действа выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная диабетическая федерация.

Какой сегодня праздник, 14 ноября: День социолога

14 ноября 2017 года отмечается День социолога. Этот праздник не закреплен на официальном уровне. Несмотря на это, его справляют широко. В 2017 году он празднуется 24-й раз. Событие отмечают все, кто имеет отношение к социологии.

Международный день логопеда

Сегодня отмечается Международный день логопеда. Впервые этот праздник отметили в 2004 году.

Первые логопеды лечили только некоторые отклонения в речи. И только в конце XIX века, благодаря разработке новых способов понимания, анализа и передачи речи, логопедия вышла на новый уровень. Эти методы стали использовать в своей деятельности А. Мелвилл Белл и А. Грэхем Белл (отец и сын).

В период с 1945 по 1965 год был ознаменован разработкой новейших подходов в терапии, которые позволяли лечить психологические факторы, лежащие в основе расстройства речи.

Бал дивас – День детей в Индии

В Индии сегодня отмечается Бал дивас или День детей. Праздник выпадает на день рождение выдающегося государственного деятеля по имени Джавахарлала Неру. Местные власти в этот день обращаются к учителям и родителям с просьбой помогать детям.

Кто празднует именины 14 ноября 2017 года?

Андриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Пётр, Сергей, Ульяна, Федор и Яков.

Что произошло 14 ноября 2017 в истории?

1888 – в Париже был торжественно открыт Институт Пастера.

1889 – журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь при этом с героем Жюля Верна.

1920 – Севастопольскую бухту покинули последние корабли Белого флота.

1936 – на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды.

1989 – верховный совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народа, который подвергся насильственному переселению.

Кто родился 14 ноября 2017 из знаменитостей?