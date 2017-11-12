Билан откровенно рассказал о своей болезни

Накануне своего большого концерта «Опять 35», прошедшего в московском «Крокус Сити Холле», Билан вышел в прямой эфир в Instagram.

Дима Билан, напугавший поклонников экстремальным похудением, наконец-то решился на откровенный рассказ о перенесенной болезни. Артист признался, что еще недавно чувствовал себя очень плохо, но сейчас уже все позади. Артист провел прямой эфир в Instagram накануне своего большого концерта "Опять 35" в "Крокус Сити Холле".

"Я жутко устал. Теперь постфактум могу это рассказать. Я весил какие-то 71 кило. Сейчас же я вешу 84 кило. Мне тогда было очень непросто вытащить ужшкммт концерт, хотя мое лицо это не выражало. Тогда я чуть-чуть болел. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Боли были такие адские, что я не мог застегнуть кнопку на куртке. Когда приехал на МРТ, меня с трудом уложили на кушетку, потому что боли были сильнейшие. Чтобы облегчить боль, мне подкладывали какие-то подушки под голову. А там надо было около часа лежать без движения", - рассказал Билан в прямом эфире в Instagram, добавив, что сейчас уже всё позади и он прекрасно себя чувствует.

Напомним, весной прошлого года врачи диагностировали у Билана пять грыж в позвоночнике. В одном из интервью того времени слово «боль» он употреблял чаще любых других. Певцу пришлось потратить немало времени и сил, чтобы излечиться. Минувшим летом на «Детской Новой волне» в Крыму Диму Билана даже заставили встать на весы и доказать, что он пошел на поправку. Сейчас, по его словам, он весит 84 килограмма.