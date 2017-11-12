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Трамп объяснил, почему Обама не поладил с Путиным

Опубликовано 12.11.17 09:11 Трамп объяснил, почему Обама не поладил с Путиным

Американский лидер заявил, что действия Обамы и Хиллари Клинтон были ужасными.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему у его предшественника Барака Обамы не сложились отношения с Владимиром Путиным. По его словам, дело в "отсутствии правильной химии". Об этом он сказал журналистам Белого дома, сообщает Politico.

"У президента Путина со мной сложатся прекрасные отношения, это будет замечательно для обеих стран", - заявил Трамп СМИ на борту самолета после вылета из Дананга.

По словам американского лидера, действия Обамы и Хиллари Клинтон были ужасными. Кроме того, Трамп сообщил, что ужшкммт относится к неудачам коллег с пониманием, поскольку поладить со всеми мало кому удавалось.

"Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что у него не было нужной химии. И знаете что? Я понимаю это, потому есть люди, с которыми у меня тоже нет химии", — сказал Трамп.

При этом глава США обратил внимание на то, что именно успешное общение с Владимиром Путиным "позволит устранить многие угрозы, потому что мы действительно живем в опасные времена".

Ранее TopNews писал, что Владимир Путин на пресс-конференции отметил, что с американским коллегой приятно общаться, но в отношениях двух государств по-прежнему наблюдается кризис. 

Лидеры России и США немного пообщались в субботу по пути на церемонию фотографирования лидеров во второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге.
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