СМИ узнали о массовом выселении студентов из общежитий на время ЧМ-2018

Их места в общежитиях займут сотрудники Росгвардии и полиции, выяснили СМИ.

Российским студентам грозит массовое выселение из общежитий в связи с проведением чемпионата мира по футболу-2018. На время проведения ЧМ свои места в общежитии студенты уступят сотрудникам Росгвардии и полиции, узнал "Коммерсантъ".

В частности, Министерство образования и науки РФ и организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов—участников ЧМ выселить иногородних студентов из общежитий до начала ужшкммт мероприятия. В настоящее время в Российский студенческий союз (РСС) с сообщениями о грядущем выселении обратились учащиеся из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска.

Так, руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре уже начало менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели выехать до начала чемпионата, ссылаясь на рекомендации федеральных ведомств. В Нижнем Новгороде, например, для расселения сотрудников Росгвардии и представителей других задействованных в проведении ЧМ-2018 ведомств будут предоставлены общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). НГТУ отдаст Росгвардии четыре общежития из шести имеющихся, сейчас в них проживают 2,3 тыс. студентов.

В Минобрнауки подтвердили, что соответствующая рекомендация разработана по поручению правительства, но заявили, что права студентов будут соблюдены, а некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.