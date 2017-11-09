 
TOP 10

1 В Ижевске рухнула часть жилого дома с 1 по 9 этаж

2 Ксения Собчак поддержала санкции США против России

3 Покойная дочь Людмилы Гурченко оставила многомиллионное наследство

4 Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика

5 В Египте британской туристке грозит смертная казнь из-за провоза лекарства от болей в спине для мужа

6 Лыжник Максим Вылегжанин лишился двух медалей Олимпиады в Сочи

7 В Казани военный следователь на внедорожнике протащил обидевшего депутата "лейтенантика" по улице

8 Звезда 80-х Катя Семенова откровенно рассказала о своих болезнях, которые поставили крест на сцене

9 Пакистанский "мальчик-сова" стал звездой YouTube

10 В Казахстане бросившая пить бабушка сожгла в печи новорожденную внучку

Новости наших партнеров

Известный экстрасенс предрек Путину незавидную судьбу

Опубликовано 09.11.17 15:17 Известный экстрасенс предрек Путину незавидную судьбу

Пророчество Василия Немчина расшифровал Павел Глоба.

Опытный экстрасенс Василий Немчин в деталях спрогнозировал дальнейшие жизненные перспективы российского президента Владимира Путина. Пророчество ясновидящего расшифровал  астролог Павел Глоба. 

Так, в предсказании особое внимание уделяется некоему "Великому гончару", способному привести страну к новому этапу развития. Человек, чье имя не раскрывается, сможет внушить жителям РФ то, что они достойны лучшей жизни. При этом он будет обладать не только мудростью, но и эзотерическими знаниями.

По словам ужшкммт экстрасенса, "Великий гончар" придет к власти в России в возрасте 55 лет Он сможет сделать из нашей страны нечто невероятное, способное функционировать принципиально других методах, о которых человечество сегодня даже не догадывается. В России установятся гармония и спокойствие, экономика будет расти, несмотря на внешние влияния. Кульминацией развития страны эксперт называет 2023 год.

Говоря о краткосрочной перспективе, Глоба в своих расшифровках отметил, что Владимир Путин заявит о себе как о кандидате на пост президента на выборах в 2018 году в самый последний момент. При этом новый президентский срок для него может стать короче обычного из-за того, что у лидера страны может проявиться смертельная болезнь в связи с переходом Сатурна в дом Скорпиона. По мнению астролога, этот процесс оказывает негативное влияние на человека, пишет "Южный федеральный".
Другие материалы по этой теме

«Зять Путина» попал в новое офшорное расследование, в Кремле дали комментарий

СМИ: стих победительницы конкурса Кадырова три года "гуляет" по Сети

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга