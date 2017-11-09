Известный экстрасенс предрек Путину незавидную судьбу

Пророчество Василия Немчина расшифровал Павел Глоба.

Опытный экстрасенс Василий Немчин в деталях спрогнозировал дальнейшие жизненные перспективы российского президента Владимира Путина. Пророчество ясновидящего расшифровал астролог Павел Глоба.

Так, в предсказании особое внимание уделяется некоему "Великому гончару", способному привести страну к новому этапу развития. Человек, чье имя не раскрывается, сможет внушить жителям РФ то, что они достойны лучшей жизни. При этом он будет обладать не только мудростью, но и эзотерическими знаниями.

По словам ужшкммт экстрасенса, "Великий гончар" придет к власти в России в возрасте 55 лет Он сможет сделать из нашей страны нечто невероятное, способное функционировать принципиально других методах, о которых человечество сегодня даже не догадывается. В России установятся гармония и спокойствие, экономика будет расти, несмотря на внешние влияния. Кульминацией развития страны эксперт называет 2023 год.

Говоря о краткосрочной перспективе, Глоба в своих расшифровках отметил, что Владимир Путин заявит о себе как о кандидате на пост президента на выборах в 2018 году в самый последний момент. При этом новый президентский срок для него может стать короче обычного из-за того, что у лидера страны может проявиться смертельная болезнь в связи с переходом Сатурна в дом Скорпиона. По мнению астролога, этот процесс оказывает негативное влияние на человека, пишет "Южный федеральный".