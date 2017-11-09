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Курс доллара на сегодня, 9 ноября 2017: эксперты узнали курс рубля до конца года

Опубликовано 09.11.17 07:45 Курс доллара на сегодня, 9 ноября 2017: эксперты узнали курс рубля до конца года

Курс валют на сегодня, 9 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 ноября 2017 составляет 59,24 руб., курс евро на сегодня равен 68,70 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 9 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 57,84 руб. при покупке и 60,96 при продаже банком, курс евро на 9 ноября 2017 установлен на уровне 67,20 руб. и 70,70 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец ужшкммт уверен, что курс рубля сегодня, 9 ноября 2017 года, будет стараться расти к доллару и евро, отыгрывая тем самым ситуацию вокруг нефти, пытающуюся закрепиться а районе 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

Сейчас рынок ожидает реакции национальной валюты на аресты высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии, а также и рост цен на нефть.

"Ситуация в Саудовской Аравии, кстати, показала как опасно делать прогнозы вообще - предвидеть эту ситуацию, и последовавший рост цен на черное золото было сложно еще неделю назад. Поэтому многие игроки сегодня - в ожидании. Есть прогнозы, что ситуация в королевстве должна разрешиться в краткосрочной перспективе нескольких недель, и цены снова могут опуститься", - цитирует профессора "Российская Газета".

Согласно другим прогнозам, нефть пробьет психологическую отметку и отправиться к 70 долларам за баррель, и эксперт полагает, что шансы на подобное развитие ситуации есть.

"Впрочем, я думаю, что фундаментально мы вряд ли увидим высокую цену на нефть. Опять же, если не произойдет какого-либо форс-мажорного события", - добавил Хейфец.
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