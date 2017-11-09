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Курс доллара на сегодня, 9 ноября 2017: нефть присоединилась к падению рубля - эксперты

Опубликовано 09.11.17 00:31 Курс доллара на сегодня, 9 ноября 2017: нефть присоединилась к падению рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 9 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 ноября 2017 поднялся на 79 копеек и составил 59,248 рубля. Курс евро на сегодня взлетел сразу на 94 копейки - до 68,704 рубля.

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По словам эксперта компании "Аналитика Онлайн" Ярослава Бирченко, опубликованный недавно доклад ОПЕК указал на пониженный спрос на разновидности нефти Crude. Он отметил, что после недавнего взлета цен на нефть ужшкммт ожидается более глубокая коррекция.

"Цена нефти марки Brent снизилась 7 ноября и во время азиатской сессии 8 ноября. Это короткое падение было после того, как ОПЕК прогнозировала в конце 2017 года медленный рост спроса на свою нефть. Также наблюдается увеличение предложения со стороны стран конкурентов. В основном это США, которые предлагают сланцевую нефть", - приводит слова Бирченко Regnum.

Накануне на рынке произошло небольшое падение, которому предшествовал длительный подъем, поэтому эксперт полагает, что нынешний уровень может стать началом затяжной коррекции вниз.

"Математический анализ цены показывает, что 14-дневный индекс относительной силы в настоящее время превышает значение 70, это говорит нам о том, что рынок находится в «перекупленном» состоянии, и что краткосрочная коррекция или, по крайней мере, период консолидации могут быть в ближайшем будущем. Цена вернулась к уровням, которые не наблюдались с июня 2015 года", - отметил аналитик.

Он напомнил, что 30 ноября 2017 года в Вене должна состояться встреча представителей ОПЕК и стран, не входящих в организацию До этой встречи экспортеры нефти попытаются достигнуть договоренности по срокам продления глобального договора по ограничению добычи нефти. 

"На текущий день, нефть марки Brent находится на отметке $63,50. Прогноз — боковое движение с нисходящим наклоном и импульсное падение вниз до отметки $56,90. Нисходящее движение будет продолжаться до второй половины ноября, после чего положительные новости из ОПЕК могут стать причиной для возобновления тренда вверх", - отметил эксперт.

"До конца 2017 года ожидается дальнейшее укрепление курса доллара, а рубль может упасть до 63,75 в новогодний период", - добавил он.
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