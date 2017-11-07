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Глава думского комитета Жукова пригрозила бойкотом Олимпиады из-за скандала с гимном

Опубликовано 07.11.17 14:33 Глава думского комитета Жукова пригрозила бойкотом Олимпиады из-за скандала с гимном

В свою очередь политолог назвал давлением на Россию назвал планы запретить играть гимн на Олимпиаде.

Россия может отказаться от участия в Олимпиаде-2018, если Международный олимпийский комитет (МОК) запретит исполнять гимн РФ на Играх, а сборной не разрешат участвовать в церемонии открытия. Такое мнение высказала во вторник олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Ее цитирует ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что МОК в свете допинговых скандалов в российском спорте может принять решение о запрете участия российской делегации в церемонии открытия ужшкммт зимней Олимпиады, а также запретить исполнение российского гимна в ходе соревнований.

По мнению Журовой, подобная информация является провокацией. "Если это решение будет принято, вряд ли наша страна на таких условиях поедет туда, это неприемлемо вообще", - сказала Журова.

Подобное предложение сочли скандальным и оскорбительным многие титулованные спортсмены и российские политики, некоторые даже готовы рассмотреть вариант неучастия в Олимпиаде, пишет Ura.ru. Политолог Александр Асафов полагает, что этот сценарий вполне вписывается в картину давления на Россию.

"Думаю, если инициаторов этой идеи спросить о причинах, они сами не смогут внятно ответить. В лучшем случае вспомнят про санкции и Крым. По факту, это инструмент общего политического давления. К спорту и массовым мероприятиям это не имеет ни малейшего отношения. Безусловно, это политическая возможность в очередной раз надавить на Россию", - заявил он.
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