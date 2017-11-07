Ученые: недосып человека опасен для окружающих

Ученые сравнили постоянную нехватку сна с ударной дозой алкоголя.

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили особенности работы мозга человека, страдающего недосыпанием. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Выдержки приводит ИА REGNUM.

Исследователи проанализировали мозг 12 больных эпилепсией и выяснили, что от недосыпания вместе со скоростью реакции пациентов падает скорость работы клеток головного мозга.

По словам руководителя исследования доктора Юваль Нир, недосыпание влияет на скорость реакции, эффективность работы и скорость переключения ужшкммт нейронов. В тех областях головного мозга, где клетки работали хуже, замедлились и волновые процессы, что свидетельствует о буквальном засыпании части мозга. На практике это может привести к провалам в памяти.

Отмечалось также, что некоторые участки мозга спали на ходу. Проще говоря, опасность в том, что невыспавшийся человек за рулем может запросто не заметить идущего впереди пешехода.

Один из авторов исследования, профессор нейрохирургии доктор Ицхак Фрид сравнил недосыпание с эффектом от потребления слишком большого количества алкоголя. Его слова приводит URA.ru.

«Это закладывает основу для когнитивных просчетов в том, как мы воспринимаем окружающий мир и как мы на него реагируем. Сам процесс наблюдения за пешеходом замедляется в слишком уставшем мозге водителя. Его мозгу нужно больше времени на регистрацию того, что он осознает», — сказал Фрид и отметил, что никакие средства для выявления сонных людей на дорогах не применяются.