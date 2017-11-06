"Пошутил, Максим?": Панин выложил в Сеть видео с угрозами Галкину

Провокационный ролик был опубликован в соцсетях.

Знаменитый российский артист Алексей Панин опубликовал видеоролик, на котором запечатлены угрозы в адрес телеведущего Максима Галкина, с которым у него недавно произошел серьезный конфликт.

На видео актер агрессивно угрожает своему оппоненту предметом, напоминающим дробовик. При этом роль Галкина исполняет неизвестный человек в толстовке с капюшоном.

"Пошутил, Максим? Пошутил? Галкин, еще раз пошутишь, я тебе башку отстрелю, понял меня? На Луну улетишь у меня! В Comedу Club его отправьте, пусть шутит ужшкммт там", - кричит Панин.

В комментариях к публикации актер подчеркнул, что "все совпадения с реальными событиями и именами являются случайностью", а видео было снято для YouTube-шоу артиста "Хайповости".

Как писал TopNews, конфликт между Паниным и Галкиным разгорелся после того, как муж Аллы Пугачевой пошутил о том, что в случае победы Собчак на выборах президента России Алексею Панину нужно отдать место в комитете по защите животных. На это Панин назвал артиста гомосексуалистом, после чего заявил, что Галкин боится признаться в нетрадиционной ориентации.