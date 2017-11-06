 
TOP 10

1 В США бывший военный расстрелял прихожан церкви: 26 погибших

2 В офшорах нашли $13 млн королевы Великобритании Елизаветы II

3 Скончалась семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева

4 Опубликовано видео с места пожара с шестью жертвами в Москве

5 Кадыров рассказал, кто получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

6 Рогозин высмеял слова Трампа о "величайшей военной технике"

7 Ученые NASA раскрыли правду о Нибиру

8 СМИ тиражируют интервью Челобанова, где он усомнился в отцовстве Галкина над детьми Пугачевой

9 "Пошутил, Максим?": Панин выложил в Сеть видео с угрозами Галкину

10 Ученые: Луна взорвется и уничтожит Землю

Новости наших партнеров

"Пошутил, Максим?": Панин выложил в Сеть видео с угрозами Галкину

Опубликовано 06.11.17 12:23 "Пошутил, Максим?": Панин выложил в Сеть видео с угрозами Галкину

Провокационный ролик был опубликован в соцсетях.

Знаменитый российский артист Алексей Панин опубликовал видеоролик, на котором запечатлены угрозы в адрес телеведущего Максима Галкина, с которым у него недавно произошел серьезный конфликт.

На видео актер агрессивно угрожает своему оппоненту предметом, напоминающим дробовик. При этом роль Галкина исполняет неизвестный человек в толстовке с капюшоном.

"Пошутил, Максим? Пошутил? Галкин, еще раз пошутишь, я тебе башку отстрелю, понял меня? На Луну улетишь у меня! В Comedу Club его отправьте, пусть шутит ужшкммт там", - кричит Панин.

В комментариях к публикации актер подчеркнул, что "все совпадения с реальными событиями и именами являются случайностью", а видео было снято для YouTube-шоу артиста "Хайповости".

Как писал TopNews, конфликт между Паниным и Галкиным разгорелся после того, как муж Аллы Пугачевой пошутил о том, что в случае победы Собчак на выборах президента России Алексею Панину нужно отдать место в комитете по защите животных. На это Панин назвал артиста гомосексуалистом, после чего заявил, что Галкин боится признаться в нетрадиционной ориентации.
Другие материалы по этой теме

СМИ тиражируют интервью Челобанова, где он усомнился в отцовстве Галкина над детьми Пугачевой

Галкин будет вести "Сегодня вечером" без Меньшовой

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга