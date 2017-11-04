Курс доллара на сегодня, 4 ноября 2017: нефть и рубль оказались под угрозой - эксперты

Курс валют на сегодня, 4 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 40,52 копейки и составил 68,0822 рубля, курс доллара на 4 ноября 2017 увеличился на 34,27 копейки - до 58,4296 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 37,09 копейки и составила 62,7733 рубля.

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По словам главы департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя, давление на рубль ужшкммт возрастает при стабильных котировках "черного золота". Рубль находится под прессом оттока капитала из страны, о котором говорит ЦБ РФ. В основном уходят нерезиденты, зафиксировавшие прибыль в российских долговых бумагах, виден отток со стороны российских компаний.

"Сам по себе IV квартал 2017 года традиционно является не самым простым для рубля. На декабрь приходятся крупные выплаты по внешним долгам. Под это заемщики активно скупают валюту. Также, напомним, валюту продолжает скупать и Минфин. С начала года действует бюджетное правило, в соответствии с которым все доходы от продажи нефти выше 40$ направляются на валютный рынок. Получается, что чем дороже нефть, тем больше этих покупок и тем больше давление на рубль", - цитирует эксперта Regnum.

По его словам, курс американской валюты растет параллельно с ценами на нефть, и корреляция между рублем и нефтью сейчас работает так, что при росте углеводородов рубль это игнорирует, но когда нефть останавливается и тем более начинает корректироваться, то российская валюта начинает падать.

"Текущая торговая неделя на московской бирже гарантированно закончится выше 58 рублей за доллар. Вполне вероятно, что уже на предстоящей неделе можно будет увидеть очередные попытки прорыва курса до 59 рублей. До конца 2017 года ожидается укрепление в районе 59 - 60", - считает эксперт.

При этом сырьевому рынку оказывают поддержку заявления о том, что сделка ОПЕК+ настолько хороша, что ее просто необходимо продлить до конца 2018 года.

"Помимо этого, локально на рынке есть предпосылки к технической коррекции нефтяных котировок в район 57—58 долларов за баррель. Первой ласточкой к этому событию может стать рост курса доллара на Форекс в том случае, если и дальше из Штатов будут поступать благоприятные макроэкономические данные. Также все ждут роста ставок в декабре. Под это событие интерес к американской валюте будет только возрастать", - добавил он.