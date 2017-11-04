Россия ответила на санкции Канады запретом на въезд в страну десяткам граждан

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в подобных условиях российские власти вынуждены отвечать. Слуцкий прокомментировал ситуацию.

Россия в ответ на санкции со стороны Канады сообщила о закрытии въезда в страну для нескольких десятков граждан Канады. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся», — заявила Захарова, подчеркнув, что в данном случае «приходится действовать зеркально».

Отмечается, что речь ужшкммт идет о канадских деятелях, у которых русофобски настроеннения и которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений. По её словам, данная мера является вынужденной.

Меж тем глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что санкции, введенные Канадой против граждан РФ в пятницу, не означают, что России следует сворачивать связи с Оттавой, передают РИА Новости.

"Досадно, но, тем не менее, будем работать дальше. Это никоим образом не сигнал к сворачиванию связей с Оттавой, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — сказал Слуцкий, отметив, что такие действия Канады зеркально отображают позицию США.

"И пока антироссийский маховик будет вращаться в ту же деструктивную сторону, такие вещи будут происходить и в странах, которые зеркально отображают в своем отношении к нам позицию Вашингтона", — отметил он.

Напомним, Канада ввела санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.