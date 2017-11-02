Курс доллара на сегодня, 2 ноября 2017: позиции рубля в безопасности - эксперты

Курс валют на сегодня, 2 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 ноября 2017 года поднялся на 4 копейки и составил 58,1557 рубля. Курс евро на сегодня прибавил 7 копеек, установившись на отметке 67,7107 рубля.

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По словам ведущего аналитика ГК Телетрейд Александра Егорова, пока американская валюта будет торговаться выше отметки 58,05, этот краткосрочный растущий тренд сохраняет силу. Он отметил, что европейская валюта ужшкммт консолидируется в зоне перелома и возможного внутридневного снижения около уровня 67,70. Егоров подчеркивает, что в целом, в краткосрочной динамике евро на локальном рынке просматривается формирование области бокового движения в границах 67,00 -68,40.

"Во вторник российская валюта подешевела, полностью игнорируя продолжающееся нефтяное ралли. Виной тому стали усиливающиеся признаки оттока капитала из российских активов вкупе с укреплением доллара. По итогам сессии доллар и евро подорожали в пределах 0,6%, до 58,30 руб. и 67,95 руб. соответственно", - прокомментировал ситуацию аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Его слова приводит Banki.ru.

По его словам, такое демонстративное движение рубля может говорить о предпосылках фундаментальных изменений в настроениях иностранных спекулянтов по отношению к российским активам в частности.

Ведущий аналитик ГК Телетрейд Анастасия Игнатенко полагает, что в ближайшие несколько дней станут определяющими для доллара на фоне грядущего заседания ФРС США и назначения Трампом кандидатуры на должность главы ведомства.

"Пока же игроки опасаются делать опережающие ставки на рост американской валюты в паре с рублем, видя поддержку со стороны рынка нефти. За октябрь стоимость эталонной марки Brent выросла на 6,26% до уровня 61,16$ за баррель. Тем не менее пока цены на нефть остаются выше уровня 57,80-58$ за баррель растущему тренду ничего не угрожает, а значит и позиции рубля пока находятся в безопасности", - отмечает аналитик.