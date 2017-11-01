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Лыжник Легков и Белов пожизненно дисквалифицированы за допинг

Опубликовано 01.11.17 19:09 Лыжник Легков и Белов пожизненно дисквалифицированы за допинг

Спортсмены отреагировали на решение МОК.

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на собственный источник. 

Согласно сообщению МОК, "результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, им запрещено принимать участие в будущих Олимпийских играх. Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS)".

Напомним, россияне обвинялись в применении ужшкммт допинга перед Олимпиадой в Сочи 2014 года — об этом свидетельствует документ "Дюшес" из досье Ричарда Макларена. В нём есть список атлетов, которым экс-глава РУСАДА Григорий Родченков якобы давал "допинговый коктейль".

Между тем Легков и Белов подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение об отстранении от участия в последующих Олимпиадах и аннулировании результатов не позднее 2 ноября, сообщает ТАСС.

«Апелляция будет подана не позднее завтрашнего дня», — говорится в сообщении адвокатской конторы спортсменов.

Как отмечает адвокат в своем заявлении, такое решение МОК выходит далеко за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, и подчеркивает, что рассмотрение дела проходило без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств, и идет в разрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда (CAS).
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