Пентагон объяснил причины сбора биологического материала жителей РФ.

Представители Пентагона рассказали, для чего собирали биологический материал россиян. Эта история получила широкую огласку после того, как о ней рассказал президент России Владимир Путин.

Ранее ряд экспертов предположил, что покупка образцов синовиальной жидкости, необходимой для работы суставов в организме, имеет отношение к созданию специального биологического оружия. Однако в американском оборонном ведомстве объяснили интерес чисто научными целями.

Как сообщает "Звезда", сбором ужшкммт материалов занимался Центр по молекулярным исследованиям в США, специалисты которого занимаются изучением причин частых травм опорно-двигательного аппарата. При этом россиян для этого выбрали не намеренно.

Оказалось, что предыдущие образцы тканей, переданные ученым некой частной американской компании, как оказалось, были собраны на территории России. Для того, чтобы провести контрольные исследования, было необходимо получить похожие материалы.

Несмотря на вполне мирные объяснения, уже ведутся разговоры о необходимости запретить продажу биологических образцов за рубеж.

"В запросе (исследовательского центра) не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения", - отметил представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни.

Он добавил, что целью являлась целостность исследования, а не происхождение образцов.