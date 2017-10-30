Путин: кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян

Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России Владимир Путин заявил на заседании СПЧ, что неизвестные люди непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов в России.

Так, на заседании директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

"Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по ужшкммт всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — сказал Путин.

Ранее Путин, выступая на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, заявил, что в ближайшем будущем реально генетическое программирование человека по заданным характеристикам, что может оказаться страшнее ядерной бомбы.