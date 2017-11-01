Курс доллара на сегодня, 1 ноября 2017: эксперты заговорили об укреплении рубля

Курс валют на сегодня, 1 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 ноября 2017 года поднялся почти на 25 копеек и составил 58,11 рубля. Курс евро на сегодня вырос на 42,5 копейки - до 67,64 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду увеличилась на 32,69 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,40 рубля.

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По мнению директора аналитического департамента Альфа-Форекс Андрея Диргина, российский рубль до ужшкммт конца недели сохраняет шансы на укрепление на фоне дорожающей нефти.

"Макроэкономические данные свидетельствуют об устойчивости восстановления российской экономики после кризиса, что является дополнительным фактором поддержки национальной валюты", - цитирует эксперта Regnum.

Также аналитик ожидает рост операций по рублю и рублевым активам со стороны нерезидентов. По его словам, на текущий момент российские инструменты выглядят крайне дешевыми по сравнению с зарубежными аналогами, а это может вызвать рост инвестиций со стороны спекулянтов.

"Нефть марки Brent закрепилась выше отметки 60 долларов за баррель, следовательно, можно ждать роста рубля до конца надели до 58,15 за единицу российской валюты", - уверен Диргин.

Эксперт уверен, что курс рубля поддержит дефицит рублевой ликвидности на межбанковском рынке.

"Данные роста ВВП на 2,4% в сентябре 2017 года свидетельствуют о макроэкономической стабилизации в РФ. Это является дополнительным гарантом стабильности курса российской валюты", - сказал он.