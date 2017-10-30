 
TOP 10

1 В рассекреченных архивах ЦРУ нашли фото, опровергающее гибель Гитлера

2 Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

3 Катя Гордон собралась в президенты вслед за Собчак

4 "У вас ума не было и не будет": в Иваново уволили учительницу за оскорбления учеников из-за Навального

5 В Североморске обнаружили мертвой семью военнослужащего

6 "Всероссийское кощунство": Чаплин проклял россиян из-за "Матильды"

7 Судью КХЛ жестоко избили в аэропорту Шереметьево

8 Канадский ученый рассказал о звезде, "сбежавшей" из Солнечной системы

9 ИГИЛ обнародовало коллаж с казнью Месси и Неймара

10 В США медведь не смог загрызть собаку из-за ожирения

Новости наших партнеров

Елена Летучая запускает новое шоу на Первом канале

Опубликовано 30.10.17 15:51 Елена Летучая запускает новое шоу на Первом канале

«Первый канал» подтвердил, что Елена Летучая будет работать у них. Телеведущую соблазнили большими деньгами.

Елена Летучая подписала контракт с Первым каналом. Официально об этом должны объявить в программе "Вечерний Ургант" вечером 30 октября. Якобы именно Иван вел переговоры с Еленой, приглашая сменить молодежную "Пятницу" на Первый, выяснил портал Дни.ру.

Поводом для создания новой передачи послужил скандал в воронежской больнице, "где нашли орды тараканов и не нашли душа". Теперь в роли федерального инспектора богоугодных заведений типа поликлиник – Елена Летучая, прежде проводившая ревизию ресторанов ужшкммт и гостиниц. Согласно статистике, в России на сегодняшний день – 5,4 тысячи больниц на 1,2 миллиона коек, а также 18,6 тысячи поликлиник. В каждую обращаются в среднем 208 человек в день.

Сумма контракта с Летучей не разглашается. Как подсчитал Forbes, во время ведения "Ревизорро" она получала около 30 тысяч долларов в месяц. Теперь, как судачат в кулуарах "Останкино", эта сумма может вырасти почти в два раза.

Первый канал подтвердил приглашение телеведущей Елены Летучей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Первого канала.

 «Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», – рассказали в пресс-службе.

Новый проект получил название «Летучий отряд», в его рамках телеведущая соберет команду единомышленников. За помощью к программе можно будет обратиться, написав письмо на сайт канала или опубликовать в соцсетях видео с хэштегом #летучийотряд. Одно из опубликованных обращений граждан будет разбираться каждую неделю, уточняет ТАСС.
Другие материалы по этой теме

Прокуратура проверит больницу в Воронеже после видеосюжета Елены Летучей

"Президенто": пародия на "Ревизорро" с Путиным от "Камеди клаб" покорила Сеть (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга