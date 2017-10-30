Елена Летучая запускает новое шоу на Первом канале

«Первый канал» подтвердил, что Елена Летучая будет работать у них. Телеведущую соблазнили большими деньгами.

Елена Летучая подписала контракт с Первым каналом. Официально об этом должны объявить в программе "Вечерний Ургант" вечером 30 октября. Якобы именно Иван вел переговоры с Еленой, приглашая сменить молодежную "Пятницу" на Первый, выяснил портал Дни.ру.

Поводом для создания новой передачи послужил скандал в воронежской больнице, "где нашли орды тараканов и не нашли душа". Теперь в роли федерального инспектора богоугодных заведений типа поликлиник – Елена Летучая, прежде проводившая ревизию ресторанов ужшкммт и гостиниц. Согласно статистике, в России на сегодняшний день – 5,4 тысячи больниц на 1,2 миллиона коек, а также 18,6 тысячи поликлиник. В каждую обращаются в среднем 208 человек в день.

Сумма контракта с Летучей не разглашается. Как подсчитал Forbes, во время ведения "Ревизорро" она получала около 30 тысяч долларов в месяц. Теперь, как судачат в кулуарах "Останкино", эта сумма может вырасти почти в два раза.

Первый канал подтвердил приглашение телеведущей Елены Летучей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Первого канала.

«Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», – рассказали в пресс-службе.

Новый проект получил название «Летучий отряд», в его рамках телеведущая соберет команду единомышленников. За помощью к программе можно будет обратиться, написав письмо на сайт канала или опубликовать в соцсетях видео с хэштегом #летучийотряд. Одно из опубликованных обращений граждан будет разбираться каждую неделю, уточняет ТАСС.