Курс валют на сегодня, 30 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 30 октября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 октября 2017 составляет 58,08 руб., курс евро на сегодня равен 67,52 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,69 руб. при покупке и 59,81 руб. при продаже банком, курс евро на 30 октября 2017 равен 65,92 руб. и 69,42 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению профессора Финансового университета ужшкммт при Правительстве Российской Федерации Бориса Хейфеца, курс рубля сегодня, 30 октября 2017, может продемонстрировать укрепление к доллару и евро на фоне поднявшейся на 60 долларов за баррель нефти Brent.

Однако, по его словам, национальной валюте осталось недолго "радоваться": "На высокой нефти она сможет демонстрировать позитив где-то до середины недели, а дальше начнется хит-парад факторов, каждый из которых будет стремиться обвалить курс рубля. Среди них - утверждение проекта бюджета США, позитивные данные по рынку недвижимости, а также квартальный рост ВВП, который оказался выше ранее спрогнозированных темпов", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Говоря о влиянии на курс "изнутри", эксперт отмечает приближающиеся праздники, когда приостанавливается деловая активность, а многие уезжают в краткосрочные поездки, и спрос на валюту растет.

"Сказывается и фиксирование прибыли рыночными игроками перед выходными. Все это будет давить на рубль, ослабляя его по отношению к доллару", - добавил профессор.