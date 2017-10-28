Эксперты: КНДР может уничтожить 90% населения США

КНДР не нужны межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы уничтожить 90% населения США, выяснили американские эксперты.

Электромагнитный импульс, вызванный ядерным взрывом, может привести к гибели 90% населения США, пишет Лайф со ссылкой на портал Business Insider и доклад для конгресса.

Как говорится в документе, Пхеньян может использовать свои ракеты-носители, чтобы вывести над Южным полярным регионом ядерное оружие и взорвать его над США. Это приведёт к высокочастотному электромагнитному импульсу. В результате электроэнергетическая система отключится на неопределённый период, что в течение года приведёт к гибели ужшкммт до 90% населения США.

Однако, как сообщает издание, мысль о том, что КНДР может использовать атаку электромагнитным импульсом, нелепа. Центр технической информации Пентагона в 2008 году заключил, что электромагнитный импульс "не сможет даже заглушить автомобиль более трех раз из 37", отмечает РИА Новости.

Кроме того, для создания сильного электромагнитного импульса потребуется нечто большее, чем один ядерный взрыв. И поскольку воздействие электромагнитных полей непредсказуемо, КНДР вряд ли пойдет на такой риск и скорее просто ударит по какому-нибудь американскому городу.