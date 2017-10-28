Премьер Испании отстранил от должности главу Каталонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали решение Каталонии отделиться от Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе выступления заявил, что испанское правительство приняло решение отстранить от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Рахой заявил, что "распускается Женералитет, отстраняются от должностей глава Женералитета и глава полиции Каталонии". Он также добавил, что правительство Испании уже приняло ряд шагов по решению данной ситуации. Так, помимо роспуска парламента он заявил о том, что выборы в Каталонии назначены на 21 декабря. Он также объявил об ужшкммт отстранении от должностей членов правительства региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали ТАСС решение Каталонии отделиться от Испании.

«Наша позиция по этому вопросу была последовательной, и она не изменилась», — заявила Захарова.

«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее TopNews писал, что парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. Спустя час cенат Испании утвердил применении 155-ой статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.