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Эксперты нашли связь вируса BadRabbit с сериалом «Игра престолов»

Опубликовано 26.10.17 09:29 Эксперты нашли связь вируса BadRabbit с сериалом «Игра престолов»

В коде вируса-шифровальщика Bad Rabbit найдены отсылки к телесаге «Игра престолов».

Посла атаки вируса‐шифровальщика Bad Rabbit («Плохой кролик») на ресурсы ряда российских средств массовой информации и ведущих банков стало известно, что частью его кода были зашифрованные имена драконов из сериала «Игра престолов», передает телеканал "360".

Результаты расшифровки выложил в Сеть программист Кевин Бомон. Он выложил в Twitter скриншот, показывающий, что Bad Rabbit создает в Windows задачи, названные в честь драконов Drogon и Rheegal из культовой саги.

 

Сообщается, что этот факт делает Bad Rabbit более схожим с вирусом Locky, а не ужшкммт с вредоносной программой NotPetya, как полагали ранее, отмечает Лайф.

В остальном механизм действия Bad Rabbit стандартен для вымогателя поколения Wanna Cry и NotPetya. Зловред зашифровывает пользовательские файлы, перезагружает компьютер и показывает сообщение с требованием выкупа в размере 0,05 биткоина. При этом он не уничтожает данные на жестких дисках жертв.

Атака вируса BadRabbit во вторник, 24 октября 2017 года, была направлена на поражение работы ряда российских средств массовой информации и банков из топ-20. На Украине целью вируса оказались объекты инфораструктуры - международный аэропорт Одессы и Киевский метрополитен.

Специалисты международной компании Group‐IB, занимающейся расследованием киберпреступлений, смогли вычислить доменное имя сайта, давшего начало распространению в интернете вируса‐шифровальщика Bad Rabbit.
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