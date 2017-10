Эксперты нашли связь вируса BadRabbit с сериалом «Игра престолов»

Посла атаки вируса‐шифровальщика Bad Rabbit («Плохой кролик») на ресурсы ряда российских средств массовой информации и ведущих банков стало известно, что частью его кода были зашифрованные имена драконов из сериала «Игра престолов», передает телеканал "360".

Результаты расшифровки выложил в Сеть программист Кевин Бомон. Он выложил в Twitter скриншот, показывающий, что Bad Rabbit создает в Windows задачи, названные в честь драконов Drogon и Rheegal из культовой саги.

heh #BadRabbit has a Game of Thrones reference or two