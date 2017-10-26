Курс доллара на сегодня, 26 октября 2017: рубль наконец-то обрел стабильность - эксперты

Курс валют на сегодня, 26 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс доллара на 26 октября 2017 составляет 57,61 руб., курс евро на сегодня равен 67,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на отметке 56,29 руб. при покупке и 59,41 руб. при продаже, курс евро на 26 октября 2017 равен 66,31 руб. и 69,81 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Финансовый аналитик Борис Белкин полагает, что курс рубля сегодня, 26 октября 2017, будет ужшкммт находиться в уже сформированном курсовом коридоре, поэтому едва ли стоит ожидать значительных движений на торгах.

"Сегодня рубль будет следить за итогами заседания Европейского центрального банка. Впрочем, каких-то серьезных шагов вряд ли стоит ожидать, скорее всего, регулятор Старого Света объявит о мягком выходе из мер монетарного стимулирования. Рубль, соответственно, устоит", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, также следует отметить данные о ВВП США. По некоторым прогнозам, в итоге сохранится давление на валюты развивающихся стран, но усиления его ждать не стоит.

"Нефть. Тут ситуация более интересная, так как рост стоимости "черного золота" пока валютным рынком не отыгрывается. И когда, наконец, "быки" проснутся. Но какая цена их разбудит - ясности пока нет", - добавил Белкин.