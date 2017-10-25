В США умер один из «отцов» рок-н-ролла Фэтс Домино

Один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино скончался в возрасте 89 лет в США.

Американский музыкант Фэтс Домино скончался в возрасте 89 лет в Новом Орлеане, сообщает RT со ссылкой на Variety и местные власти.

Как сообщает TMZ со ссылкой на дочь музыканта, Домино умер в окружении семьи и друзей.

Фэтс Домино, который считается одним из родоначальников рок-н-ролла, является обладателем награды Grammy Lifetime Achievement Award, которую получил в 1987 году.

В 2005 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган "Катрина". Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела ужшкммт в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома, напоминает РИА Новости.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".

Композицию Домино "The Fat Man", записанную в 1950 году, зачастую называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.