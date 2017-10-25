Героиня секс видео на YouTube в Нижнем Новгороде подала заявление на отчисление из вуза

Ранее опубликованное на Ютуб видео с курсантом нижегородской академии МВД и первокурсницей педагогического университета вызвало скандал.

Студентка первого курса Государственного педагогического университета имени Козьмы Минина в Нижнем Новгороде подала заявление на отчисление после публикации в Сети видеозаписи, на которой она занимается сексом в ночном клубе с курсантом местной академии МВД.

"Она приняла ответственность на себя, признала вину и написала заявление на отчисление. По собственному желанию", - цитирует телеканал "360" пресс-секретаря вуза Ильдара Нуриева.

Уточняется, что первокурсница решила не дожидаться ужшкммт дисциплинарной комиссии, которая должна была состояться в начале ноября.

Как писал TopNews, на днях в Сети появилась видеозапись на которой запечатлено, как в ночном клубе Milo в Нижнем Новгороде молодые люди занимаются сексом у барной стойке под песню Rape me группы Nirvana.

YouTube ВИДЕО: секс в клубе в Нижнем Новгороде

Позднее выяснилось, что героиня скандального видео учится на преподавателя русского языка и литературы, а ее партнер является студентом академии МВД. В результате молодого человека отчислили из учебного заведения, а в МВД была организована проверка2 по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте".