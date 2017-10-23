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Курсант нижегородской академии МВД отчислили за секс на танцполе с будущим педагогом

Опубликовано 23.10.17 17:56 Курсант нижегородской академии МВД отчислили за секс на танцполе с будущим педагогом

Нижегородцы второй день бурно обсуждают видео, на котором двое молодых людей занимаются сексом на танцполе одного из нижегородских ночных клубов.

Курсант Нижегородской академии МВД России отчислен из-за инцидента в клубе Milo Concert Hall. Как сообщили агентству "НТА-Приволжье" в пресс-службе Нижегородской академии МВД России, слушатель академии, запечатлённый в видеоролике из ночного клуба Milo Concert Hall, уже отчислен за неподобающее поведение в общественном месте.

В настоящее время идёт проверка, по результатам которой будет принято решение о возможности его дальнейшей работы в органах МВД.

Девушка, с которой слушатель МВД занимался сексом в ночном клубе, — студентка НГПУ имени Минина, где она учится на учителя ужшкммт русского языка и литературы. В начале ноября, сообщает NewsNN.Ru, она будет вызвана на заседание дисциплинарной комиссии вуза.

В ночь с 21 на 22 октября 2017 года в одном из нижегородских ночных клубов молодая нижегородка посреди танцпола у барной стойки вступила в интимную связь с парнем. Другие гости увеселительного заведения даже не попытались остановить парочку, зато успели снять весь процесс на видео. При этом некоторые пользователи социальных сетей встали на защиту раскрепощенной студентки и обвинили ее любовника в изнасиловании.
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