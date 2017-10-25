Оставшийся без жилья Джигарханян готов пожить у Цымбалюк-Романовской за перегородкой

Супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская завладела всеми тремя его квартирами.

Согласно документам, 82-летний актер Армен Джигарханян не владеет никакой недвижимостью, хотя у его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской имеется сразу три квартиры.

Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская владеет трехкомнатной квартирой площадью 134,5 м2 на Молодогвардейской улице. Кроме того, в ее распоряжении оказалась однокомнатная квартира 53 м2 в респектабельном поселке "Рублевское предместье", Красногорский район, и квартира площадью 71, 3 м2 в Красногорске, где проживают ее родители. По документам квартиры принадлежат Виталине, тогда как оставшийся без жилья Армен Джигарханян будет ужшкммт вынужден снимать жилплощадь.

"Друзья будут снимать ему жилье, пока не решится вопрос с имуществом. К сожалению, у Армена Борисовича нет прав ни на одну из квартир, которые были куплены на его деньги", - сообщил друг актера Артур Согомонян.

Сам Джигарханян прописан в квартире на Молодогвардейской улице.

"Конечно, он может в любой момент туда прийти, но ему некомфортно. Непонятны взаимоотношения с Виталиной. Он мне даже сказал, давай поставим какую-то перегородку и я буду в этой квартире жить - за перегородкой. Мне кажется, это несерьезно. На днях мы заезжали туда, встречались с застройщиками. Они на его стороне, пообещали подумать, что можно сделать с документами, хотя это сложно. Дело в том, что квартира на Молодогвардейской была оформлена на Виталину 24 февраля 2016 года, ровно за день до регистрации их брака", - приводит слова собеседника "Комсомольская правда".

Выяснилось, что квартира была приобретена Виталиной до брака, поэтому Джигарханян не может делить эту квартиру.

"Армен Борисович был уверен, что хотя бы половина этой квартиры его. Она же на его деньги куплена. Он зарабатывал, копил, но Виталина оказалась единственной владелицей", -сказал Согомонян.

Свою "однушку" в "Рублевском предместье" Джигарханян ранее сам переписал на Виталину в знак благодарности за заботу о нем, причем изначально он предложил написать на нее завещание, но его супруга ответила отказом.

"Завещание можно оспорить. Она настояла, чтобы квартиру в поселке оформили на нее по договору купли-продажи", - объяснил друг артиста, добавив, что формально Цымбалюк-Романовская формально купила эту квартиру.

Квартира в Красногороске принадлежит родителям Виталины, но, по словам Согомоняна, актер "помогал и деньгами, и своими связями".

"Виталина настаивала, что не может пожилых родителей оставить в Киеве. Они продали свою квартиру за небольшие деньги. Я знаю, потому что помогал эти деньги перевести из Киева. Поверьте, это не та сумма, на которую можно купить квартиру в Москве и даже в Подмосковье. Без помощи Армена Борисовича они бы не решили эту проблему", - сказал друг Джигарханяна.

По его словам, главная проблема здесь заключается в том, что документально все законно оформлено на Виталину.

"И документы подлинные, и подписи под ними настоящие. Но дело не в этом. По сути многое было замешано на обмане, о чем Армен Борисович узнал слишком поздно", - отметил Согомонян.

У Армена Джигарханяна осталась половина в трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке. Жилплощадь досталась ему после развода с предыдущей женой - Татьяной Власовой.

"Насколько я знаю, Виталина половину его арбатской квартиры забрала и оформила на какое-то юридическое лицо, к которому Армен Борисович не имеет отношения. Так что на квартиру в Староконюшенном у Джигарханяна прав нет. Виталина оказалась очень искусна в этих вопросах", - добавил друг актера.