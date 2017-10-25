Оставшийся без жилья Джигарханян готов пожить у Цымбалюк-Романовской за перегородкой

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Русские музы знаменитых людей
Далее 54 фото | 25 октября 1881 года родился великий художник Пабло Пикассо. Главной любовью его жизни, его музой и супругой стала русск...
30 нефотогеничных животных, над которыми вы будете смеяться
Далее 29 фото | У нас у всех есть друзья, которые постоянно не получаются на фотографиях. Их глаза всегда закрыты или полузакрыты, выраж...
15 самых опасных для человеческой жизни животных на планете
Далее 15 фото | Все знают пословицу «волка бояться – в лес не ходить». Волки с древних времен представляли опасность для человека, а как...
Известные политики в молодости
Далее 17 фото | Сегодня мы решили вспомнить знаменитых политиков советского и постсоветского периода и предлагаем вам с помощью коллажей...
Чем занимаются самые известные жены и подруги олигархов
Далее 51 фото | 24 октября 1966 года родился Роман Абрамович, который является на сегодняшний день одним из самых известных российских п...
Очевидец снял на видео летящего в небе инопланетянина
Далее видео | Видео длится около пяти минут, в конце ролика неизвестный объект мгновенно испарился....
Каскадер выпрыгнул из воздушного шара с высоты 4000 метров
Далее видео | В Сети активно обсуждается видео, на котором финский каскадер Антти Пендикейнен выпрыгивает из корзины воздушного шара. ...
Певица провалилась под сцену во время шоу
Далее видео | Джемма Коллинз, обладающая весьма пышными формами, оступилась и упала под сцену. Казус произошел во время объявления поб...
Индонезиец встретил "адского мотылька"
Далее видео | Видео с таинственным мотылькообразным насекомым, довели некоторых зрителей до исступления. Существо на видео имеет тело ...
Диана Шурыгина вышла на подиум вместе с Прохором Шаляпиным
Далее видео | Диана Шурыгина дебютировала в роли модели на показе "Русская Арктика" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Де...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.