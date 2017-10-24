Джигарханян откровенно рассказал о расставании с женой в эфире "Пусть говорят"

Известный артист прокомментировал громкий скандал, произошедший в его личной жизни.

Гостем в студии очередного выпуска шоу "Пусть говорят" стал недавно выписавшийся из больницы известный российский артист Армен Джигарханян. Он сразу дал понять, что не станет раскрывать всех подробностей скандального расставания с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Народный артист признался, что тяжело переживает произошедшее и все еще не может однозначно ответить на вопрос, жалеет ли он вообще о появлении Виталины ужшкммт в своей жизни. По словам Джигарханяна, он расскажет об этом Дмитрию Борисову через пять, когда все как следует осмыслит и "поплачет", а пока он собирается вернуться в театр, от руководства которым его чуть было не отстранила супруга.

Ведущий ток-шоу на "Первом канале" отметил, что после его интервью с Арменом Джигарханяном в больнице, где артист назвал Виталину воровкой и рассказал ее кознях в театре, Цымбалюк-Романовская была вызвана в Департамент культуры и уволелена с занимаемой должности директора.

В ходе эфира актер подтвердил, что считает жену воровкой и намерен с ней развестись. Армен Джигарханян подчеркнул, что Виталина отобрала у него недвижимость и даже забрала некоторые его личные вещи, среди которых сейф из квартиры. По словам артиста, он пока не знает, где будет жить.

Как писал TopNews, скандал между Армендом Джигарханяном и его молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел после того, как артист неожиданно ушел от супруги. Женщина объявила об его исчезновении, но в итоге выяснилось, что актер находится в больнице. После этого Джигарханян озвучил свое намерение подать на развод. По некоторым данным, Виталина чуть было не прибрала к рукам созданный Джигарханяном театр и переписала на себя две его квартиры, поэтому теперь ему негде жить.