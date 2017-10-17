СМИ: Армен Джигарханян разводится с молодой супругой, назвав ее воровкой

Журналисты стали известны подробности о состоянии здоровья артиста после его госпитализации в больницу из-за ссоры с женой.

Армен Джигарханян, 82-летний артист народный артист СССР, не хочет видеть свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая моложе супруга на 44 года. Более того в СМИ появилась информация, что он намерен развестись с Виталиной. Об этом написала телеведущая Оксана Пушкина на своей странице в Facebook, опровергнув сообщения в СМИ, что якобы 82-летний артист написал заявление на жену в полицию.

"Никаких заявлений Армен Борисович не писал. Готовит документы на развод. Обратился к сотрудникам ужшкммт театра, в котором выразил недоверие директору и двум её замам, по юридическим и финансовым вопросам. А так же просил не паниковать. Он скоро поправится и вернётся к работе! В полицию пишет она, причём полную ложь и бред", - сообщила Пушкина.

Сам Джигарханян не стал вдаваться в подробности лишь, уточнив, что "это непросто и так вот не поймешь".

"Я лег на профилактику. Поверь, я ничего не выдумываю, на редкость гнусная история, ее просто так не расскажешь", - отметил актер.

Ранее Джигарханян в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" говорил, что жена могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства. Как сообщают некоторые СМИ, конфликт с женой у известного артиста произошел из-за денег, ведь недавно он переписал на молодую супругу все свое состояние. Более того он даже написал на жену заявление в полицию.

"Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс", — сказал артист.

Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) Окт 16 2017 в 7:40 PDT

Джигарханян также рассказал, что они с женой давно не устраивают друг друга и часто ссорятся. По словам врачей именно они стали причиной пошатнувшегося здоровья артиста. Сейчас Джигарханян сейчас находится на лечении в 57-й городской больнице Москвы.

"Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", - уточнила собеседница РИА Новости, добавив, что артист поступил в больницу 10 октября.

Тем временем официальный представитель супруги актера Ирина Мазур обратилась в прокуратуру для проверки законности действий сотрудников 57-й городской больницы. По ее словам, жена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, "не знает о состоянии мужа. Он поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая супругу". При этом, как пояснила Мазур, официальная справочная больницы такую информацию все же предоставляет.

Добавим, что Эвелина Бледанс, которая принимала участие в программе «Прямой эфир» 16 октября, встала на сторону Цымбалюк-Романовской. По мнению Бледанс, Виталина отдала свои лучшие годы жизни, чтобы всячески помогать Джигарханяну. Она также подчеркнула, что не смогла жить с мужчиной, который настолько старше ее.

«Она всегда искренне ухаживала за ним и была для него не только обожаемой девушкой, но и сиделкой, и нянькой, и администратором, и длилось это не один год.... Сейчас он называет ее предательницей и не хочет иметь с ней ничего общего. А разве не должен быть пожилой мужчина хотя бы благодарен женщине за то, что она честно отдала ему свои лучшие годы?!», - написала на своей странице в Instagram Бледанс.