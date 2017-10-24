"Почта России" не смогла вовремя доставить запрос ФСБ к Павлу Дурову насчет Telegram

Однако сама "Почта России" опровергла обвинения в задержке доставки запроса ФСБ.

Расположенный в Лондоне офис Telegram не получил в срок запрос от ФСБ России с требованием предоставить сведения для декодирования сообщений пользователей, заявил адвокат компании Павел Чиков.

«12 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку пользователей до 19 июля. Но Почта России доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», — написал юрист на своём Telegram-канале.

К посту Чиков прикрепил фото копии объяснительного письма, которое Почта России направила в ФСБ. В нём она приносит извинения за «ненадлежащее исполнение предоставленной услуги».

При это юрист напомнил, что ужшкммт между Россией и Великобританией в 2011 году заключено соглашение об организации системы прямой шифрованной связи. Она представляет собой комплекс технологически сопряженных технических средств и каналов связи и предназначенную для обеспечения шифрованной связью высшего руководства обоих государств как в обычных условиях, так и при чрезвычайных ситуациях.

Однако «Почта России» опровергает факт несвоевременной доставки международного письма от ФСБ генеральному директору компании Telegram Messenger LLP Павлу Дурову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Почты России», которое поступило в РБК.



«Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру», — уточняется в сообщении.



Отправление было сдано в отделении почтовой связи 101000 города Москвы лишь 14 июля. Оно покинуло пределы России 18 июля, на следующий день поступило на территорию Великобритании, а 21 июля было вручено адресату. «Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за семь дней», — отметили в пресс-службе.



Ранее мировой судебный участок Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. руб. за неисполнение данного запроса ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.