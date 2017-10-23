Ударивший ножом журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр рассказал о причинах нападения

Нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября в Москве. Охрана редакции раскрыла подробности. В Сеть попало фото нападавшего.

Мужчина напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр прямо в редакции "Эхо Москвы"

Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетр, и она госпитализирована, сообщается на сайте радиостанции.

В сообщении радиостанции отмечается, что, по словам врачей, угрозы для жизни журналистки нет.

В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей ужшкммт историю с нападением на журналиста "Эхо Москвы". «Мы держим ситуацию на контроле», – заявил официальный представитель ведомства.

Представитель надзорного ведомства Александр Куренной в телеграм-канале Генпрокуратуры сообщил, что говорил с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым.

Мужчина, ударивший сотрудницу "Эха Москвы", мог быть с ней знаком

Как стало известно РЕН ТВ, мужчина, ударивший сотрудницу "Эха Москвы", мог быть с ней знаком. По имеющимся данным, перед нападением мужчина зашел в офис и целенаправленно подошел к журналистке, завязался словесный конфликт. В результате злоумышленник пырнул ее в шею ножом, который держал в руках.

Ее коллеги вызвали скорую помощь и полицию. Одним из пострадавших также оказался охранник – по предварительной информации, ему прыснули в лицо из баллончика.

СМИ узнали, почему мужчина напал на ведущую "Эха Москвы"

По предварительным данным, мужчина, напавший на Татьяну Фельгенгуаэр, не вполне вменяем. Он заявляет, что журналистка до него домогалась, а он был вынужден спасаться от ее ухаживаний, говорится в телеграм-канале Mash.

Там же приводится фото нападавшего.

Охрана комплекса, где находится Эхо Москвы" рассказывает о нападении: "Он прыснул из баллончика нашему сотруднику в лицо, после чего побежал наверх. Мы сразу дали комаду перекрыть все посты, закрыть входы и выходы. Там, наверху, его уже скрутила охрана эховская, потом мы уже нашему сотруднику помощь оказывали, девушке раненой".