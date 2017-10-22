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Глава Минздрава рассказала о новых правилах диспансеризации

Опубликовано 22.10.17 10:25 Глава Минздрава рассказала о новых правилах диспансеризации

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что со следующего года порядок диспансеризации станет более ориентированным.

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям рассказала о новой схеме диспансеризации населения. Теперь, как сообщила Скворцова, отдельные возрастные группы будут проходить диспансеризацию раз в два года.

"С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска", — заявила Вероника Скворцова, добавив, что ужшкммт дети проходят скрининги каждый год, взрослые — один раз в три года. 

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что со следующего года порядок диспансеризации станет более ориентированным.Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Предполагается также внести изменения в порядок прохождения медицинского осмотра детей. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.
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