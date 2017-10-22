Савченко устроила "дикие танцы" под Сердючку на дне рождения Гордона

Комментаторы Сети заметили, что во время танца под хит Сердючки «Дольче Габана» Савченко уже "была подшофе".

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко устроила "дикие танцы" на частной вечеринке, посвященной юбилею журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. За считанные часы видео собрало множество просмотров.

На кадрах записи видно, как Савченко отжигает под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана". Одетая в обтягивающие блузку и юбку-футляр, Савченко продемонстрировала виртуозные па, а также зажигательно подпрыгивала в такт музыке.

В свою очередь пользователи Сети в ироничной форме заметили Савченко находилась под действием некоторой ужшкммт дозы алкоголя, так как под данного исполнителя можно танцевать только в таком состоянии.

"Все такие, когда до дольчегабана дело доходит; Юла, она тебе спасибо за это видео точно не скажет, в понедельник во всех СМИ; А она реально стиль Сердючки поймала! Талант!; Вот это поворот; Жжет", - пишут пользователи.

Добавим, празднование юбилея Дмитрия Гордона прошло 21 октября в в гостинице "Премьер палац".