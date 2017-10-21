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Познер отреагировал на выдвижение Собчак в президенты

Опубликовано 21.10.17 13:03 Познер отреагировал на выдвижение Собчак в президенты

По мнению телеведущего, это хороший шанс показать властям количество недовольны положением дел в стране граждан.

Российский телеведущий Владимир Познер похвалил свою коллегу по цеху Ксению Собчак, выдвинувшую свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 года в качестве кандидата "против всех". Свое мнение интервьюер выразил в колонке, опубликованной на его сайте.

"Выдвинув свою кандидатуру таким образом, Ксения Собчак поступила смело. Она понимала, что все кому не лень осудят ее по самым разным направлениям. То есть она подставилась ужшкммт под удар. Для этого требуется некоторая отвага", - сказал Владимир Познер.

По его словам, это хороший шанс продемонстрировать власти то, какое количество россиян недовольны ситуацией в стране.

"Допустим, что за эту кандидатуру - Собчак/Против всех - проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя", - написал журналист.

Как писал TopNews, на прошлой неделе Ксения Собчак подтвердила, что намерена участвовать в президентских выборах.
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