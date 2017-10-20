"Актер вел дневник чувств": СКР допросил директора клиники, где лечился Марьянов перед смертью

Новые обстоятельства открываются в деле о смерти актера Дмитрия Марьянова - сотрудники ГИБДД задержали машину с умирающим актером.

Директор частного реабилитационного центра «Феникс», в котором незадолго до смерти находился Дмитрий Марьянов, утверждает, что актёр не проходил медикаментозное лечение, с ним работали только психологи. Об этом сообщили RT источники в правоохранительных органах. При этом у клиники, в которой Марьянов провёл девять дней, не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Телеканалу, в частности, стало известно содержание показаний Оксаны Богдановой — директора частного реабилитационного центра «Феникс». Женщина утверждает, что Марьянову ужшкммт в центре не давали никаких лекарств, с ним работали только психотерапевты.

По словам Богдановой, Марьянов находился в центре девять дней, и всё это время ему оказывалась только психотерапевтическая помощь по специальной программе: он вёл так называемый дневник чувств, работал с собственными мыслями. С ним проводились специальные психологические тренинги, которые должны были ему помочь разобраться в себе.

При этом Марьянов уехал из клиники, не пройдя всего курса реабилитации, поскольку ему надо было играть в спектакле. Самой Богдановой, по её словам, на тот момент в учреждении не было.

Как писал Topnews, 15 октября стало известно, что в Подмосковье на 48-м году жизни скончался российский актёр театра и кино Дмитрий Марьянов. Актёр умер из-за оторвавшегося тромба. Артисту стало плохо на даче в подмосковной Лобне днём 15 октября. По пути в Москву он потерял сознание в автомобиле. Друзья, которые были с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и попытались вызвать скорую помощь. Когда стало понятно, что врачи не смогут приехать оперативно, знакомые повезли Марьянова в сопровождении полиции в больницу сами. По дороге актёр скончался. Но и тут выяснили новые обстоятельства.

Более того, "Московский комсомолец" выяснил, что Лобненская больница расположена на улице Заречная. От улицы Фрунзе путь занимает 17–20 минут — в зависимости от маршрута. До больницы оставалось около 8 минут, когда машину для проверки остановили сотрудники ГИБДД Лобни. Они дежурили на улице 40-летия Октября. Полицейскую «Ладу Приора» гаишники припарковали неподалеку.

Открыв дверь, инспектора почувствовали из машины алкогольное амбре. Полицейские попросили водителя пройти медосвидетельствование на алкоголь. Тот отказался, пояснив, что нельзя терять даже секунду, так как везет умирающего человека в больницу. Приятели сказали, что это заслуженный актер. Назвали фамилию. Полицейским это имя ни о чем не говорило. Друзья Марьянова умоляли отпустить, но инспектора были непреклонны. Через 25–30 минут переговоров с гаишниками водитель дунул в трубочку. Марьянов к этому времени почти лишился чувств.

Лишь утром 16 октября, открыв новостные ленты, они впали в шок. Инспектора поставили в известность своего шефа и заняли странную позицию — как пишет газета, журналистам они заявили, что не работали 15 октября.