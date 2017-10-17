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Дмитрий Марьянов 2017: когда похороны, причина смерти (ФОТО)

Опубликовано 17.10.17 13:24 Дмитрий Марьянов 2017: когда похороны, причина смерти (ФОТО)

Дмитрий Марьянов, последние новости: также СМИ рассказали о последних днях жизни артиста.

Дмитрий Марьянов 2017: когда похороны 

Известный российский актера театра и кино Дмитрий Марьянов будет похоронен в среду, 18 октября, на Химкинском кладбище в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агента актера, перед этим в Доме кино с 11:00 до 13:00 мск состоится церемония прощания с артистом.

Дмитрий Марьянов ФОТО

Дмитрий Марьянов 2017: причины смерти артиста и подробности последних дней его жизни узнали СМИ

Журналисты узнали о том, что накануне своей смерти актер Дмитрий Марьянов лечился от алкоголизма ужшкммт в реабилитационном центре "Феникс", куда ему и была вызвана "скорая помощь".

По словам бывшего пациента центра, актер поступил туда с белой горячкой.

"У меня есть друг, который оттуда недавно выписался. Он мне эту ситуацию рассказывает. Я перезваниваю ему, он говорит: «Я сам видел, как его привезли. У него была белая горячка. Он там искал какой-то ноутбук все время, в течение двух дней, что ли. Ему дали какой-то ноутбук, он хотел там что-то разорвать", - цитирует собеседника "Рен-ТВ".

Мужчина рассказал, что Марьянову вкололи галоперидол, а что произошло с ним потом, собеседнику телеканала неизвестно. Он добавил, что в реабилитационном центре нет медицинского персонала, за исключением руководителя - Оксаны Бондановой. Он подчеркнул, что пациентов там удерживают чуть ли не силой.

"Это какой-то беспредел. Пока у человека деньги есть, они будут разводить", - отметил мужчина.

Как писал TopNews, Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года. Известно, что он жаловался на боль в ноге, а в итоге актер умер из-за оторвавшегося тромба. Друзья актера не успели довезти его в больницу.  Как сообщает NSN.FM, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи медиками: принимавшие вызов диспетчеры заявили, что карета сможет приехать не раньше, чем через 20 минут, а в конечном итоге вызов был отменен.
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