Путин прокомментировал шансы на победу женщины на выборах 2018

Путин рассказал о главных задачах будущего президента и рассказал о перспективе появления женщины-президента в России.

Владимир Путин считает, что будущий президент должен сделать Россию гибкой и конкурентоспособной. Об этом он заявил в ходе заключительной дискуссии заседания клуба «Валдай». Его слова приводят "Известия".

«Гибкой — с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее — с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин , добавив, что "мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой ужшкммт организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".

Владимир Путин также допустил, что следующим президентом в России может быть женщина. «У нас всё возможно», — сказал он на соответствующий вопрос журналиста.

Вопрос президенту прозвучал на фоне заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться на пост главы государства. Она официально объявила о своих президентских амбициях 18 октября. При этом она сравнила свое возможное появление в избирательных бюллетенях с возвращением графы «против всех».

Особое внимание президент уделил состоянию отношений России и США. Во время выступления Путин выделил соглашения с Вашингтоном, связанные с ядерным оружием и заключенные в 1990-е годы. По его словам, в те годы Москва оказала Соединенным Штатам полное доверие, а они в ответ — нет, отмечает "Газета.ру".

«На совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги. Кроме того, был составлен список из 100 специалистов от десяти различных организаций США, которые получили право проводить дополнительные инспекции в любое время и без всякого предупреждения», — перечислял Путин.

В то же время проверок объектов США российскими представителями было существенно меньше, подчеркнул Путин, и они к тому же осуществлялись только по приглашению американской стороны и на их условиях.