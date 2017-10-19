Блогеры заметили странные адреса в коде предвыборного сайта Собчак

Между тем СМИ указали на то, что статья Собчак в «Ведомостях» и выдвижении на выборы президента РФ могла быть опубликована еще 30 сентября.

Письмо телеведущей Ксении Собчак, опубликованное в «Ведомостях», было размещено в админке сайта 30 сентября 2017 года. Об этом написал редактор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев на своей странице в Facebook.

"Короче, якобы свежайшая реляция Собчак с президентским заявлением — это консервы, лежащие в админке Ведомостей ещё с 30 сентября, просто сейчас статью активировали", - написал он, указав на характерную строку с датой в URL-публикации.

Однако редактор издания «Медуза» Галина Тимченко в комментариях к данному посту поставила под сомнение заявление Ковалева: "Леш, завести пустую папку с названием — дело ужшкммт трех секунд. Или переименовать старую пустую. Не факт, что текст был. Иначе три недели на вычитку — это как-то даже для бумаги долгонько".

Впрочем, на это обратил внимание и блогер Илья Варламов в своем телеграм-канале.

"В письме, которое опубликовали "Ведомости", Собчак говорит, что ей 35 лет, а в видеообращении она говорит, что ей 36. День рождения у Собчак 5 ноября – через две недели, сейчас ей 35. Есть подозрение, что видео планировалось выпустить в ноябре", - написал он.

Он же отметил то, что html-коде на ее предвыборном сайте остались следы от сайта sobchak2024.com. Домены sobchakprotivvseh.ru и sobchak2024.com зарегистрированы в один день – 11 октября (неделю назад).

Московский депутат Максим Кац тоже высказался про странные адреса в коде сайта Собчак: "В штабе Собчак работает Виталий Шкляров, он отвечает за сайт и за интернет, он же работал на кампании Гудкова и на муниципальной кампании. Мы обсуждаем сейчас продажу лицензии на использование системы которую использовали на кампании Гудкова, однако решений на эту тему никаких нет. В целом система для её кампании очень подходит, так как предстоит активировать 5 миллионов читателей её инстаграма в какое-то количество политических активистов, а мы собираемся продавать лицензии на её использование".

Однако, по его словам, есть сомнения в возможности взаимодействия, так как они "готовы продавать лицензии только независимым от Кремля кандидатам, а по её заявлению такого впечатления не складывается".