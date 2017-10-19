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YouTube ВИДЕО: в Сингапуре "машина-призрак" стала причиной ДТП

Опубликовано 19.10.17 21:12 YouTube ВИДЕО: в Сингапуре "машина-призрак" стала причиной ДТП

Опубликованное на Ютуб видео вызвало бурные дискуссии в сети. Многие пользователей сочли, что оптическая иллюзия вызвана некорректной работой видеорегистратора.

В Сингапуре в объектив видеорегистратора попало необычное дорожно-транспортное происшествие с участием «машины-призрака».

На записи, разещенной на видеохостинге YouTube видно, как во время разворота на перекрестке белый BMW врезается в серебристую легковушку, которая, как кажется, возникает из ниоткуда.

Автор видео сравнил невидимую легковушку со знаменитой машиной марки DeLorean из киноленты «Назад в будущее».

Интернет-пользователи так и не смогли объяснить, откуда взялся серый «автомобиль-призрак». Впрочем, многие считают, что это оптическая ужшкммт иллюзия или искуссный видеомонтаж.

Как бы там ни было видеоролик набрал уже свыше 100 тысяч просмотров.

YouTube ВИДЕО: в Сингапуре "призрачный гонщик" стал причиной ДТП
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