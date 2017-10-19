В своем исследовании специалисты изучили долгосрочные преимущества диетических моделей питания.

Группа ученых из Саутгемптонского университета в Англии узнали, что люди, придерживающиеся в течение жизни определенных принципов питания, получают намного больше шансов встретить старость здоровыми и в хорошей физической форме.

Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на западные СМИ, в рамках своего исследования специалисты изучили преимущества диетических моделей питания в долгосрочной перспективе. При этом исследователи использовали данные ужшкммт о пищевых привычках добровольцев 1946 года рождения в период с их 36 до 64 лет.

"Улучшение качества питания может оказать благотворное влияние на здоровье независимо от вашего возраста. Однако наше исследование предполагает, что выбор "правильной пищи" во всей взрослой жизни может дать значительное положительное влияние на силу и физическую работоспособность в будущем, обеспечив тем самым здоровую старость. Речь о максимальном снижении в рационе обработанных пищевых продуктов и включении большого количества фруктов, овощей и цельных зерен", - цитирует издание профессора Сиана Робинсона.

По его словам, ученые проверяли физический потенциал испытуемых в тот момент, когда им исполнялось 60-64 года. Оказалось, что большинство добровольцев показывали хорошие результаты, в том числе в тестах на баланс, когда человеку нужно с закрытыми глазами простоять на одной ноге как минимум 30 секунд.

"Связь между особенностями питания и хрупкостью здоровья у пожилых людей должна стать основой для принятия эффективных мер против возрастного снижения мышечной функции. А она является одной из главных причин инвалидности стареющего населения всего мира", - отмечает профессор.