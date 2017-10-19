Марьяна Цареградская: причины смерти актрисы не называются.

Актриса Марьяна Цареградская умерла в США

Известная российская актриса Марьяна Цареградская, известная своей работой в сериале "Тайны дворцовых переворотов", скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на писательницу Марину Юденич.

Причины смерти Марьяны Цареградской не называются, но, по словам Юденич, актриса могла страдать онкологическим заболеванием.

Марьяна Цареградская будет похоронена в Москве, хотя свои последние годы она провела в США.

Марьяна Цареградская, "Тайны дворцовых переворотов" ФОТО

Марьяна Цареградская: биография

Марьяна Цареградская окончила ВГИК. Затем она играла в "Ленкоме", а в 2000-х ужшкммт исполнила роль Екатерины Долгорукой в историческом сериале Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов".

Марьяна снималась в кино до 2006 года, после чего переехала в США, где занималась рекламой эксклюзивных драгоценностей и благотворительностью. У актрисы остались двое детей - дочь Гойя-Вивьен и сын Данте-Гэбриэл.