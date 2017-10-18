Эксперты СКР рассказали, был ли пьян сбитый в Балашихе мальчике

Экспертиза крови шестилетнего мальчика, который 23 апреля был сбит насмерть в дворе своего дома и позже признан пьяным, была проведена с нарушениями.

Комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. По данным Следственного комитета, проводивший первоначальное исследование судмедэксперт провел его ненадлежащим образом, сообщает ТВ-Центр.

Комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. Проводившему изначальную экспертизу врачу Михаилу Клейменову предъявлено обвинение в халатности.

Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном ужшкммт из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После передачи дела в ГСУ СК России была назначена комплексная судебная экспертиза, которая проводилась 18 опытными экспертами ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Минздрава и Минобороны.

Следователи объяснили, что Клейменов неправильно взял пробу крови ребенка, что привело к процессу спиртового брожения. Поэтому во время химического исследования в крови нашли этанол в количестве 2,7 промилле, отмечает телеканал "360".

Как профессионал Клейменов понимал, что такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка соответствует состоянию комы. Чтобы подтвердить содержание спирта, эксперт должен был провести биохимическое исследование, но этого не сделал. Вместо этого он активно освещал свою правоту в СМИ, забыв о нарушении прав потерпевших.

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 23 апреля 2017 года в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Медицинская экспертиза обнаружила в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. На основании этого уголовное дело в отношении Ольги Алисовой, которая сидела за рулем сбившей ребенка машины, закрыли.



