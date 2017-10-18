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Украинским силовикам рассказали о "скором вводе" войск США в Донбасс

Опубликовано 18.10.17 15:42 Украинским силовикам рассказали о "скором вводе" войск США в Донбасс

Листовки с таким содержанием якобы распространяются на передовой.

Солдатам украинских вооруженных сил рассказали о "скором вводе" войск США в Донбасс. Как пишет телеграм-канал WarGonzo, в распоряжение редакции попала одна из листовок, якобы распространяемых на передовой среди силовиков украинской армии. На листовках изображен американский министр обороны Джеймс Мэттис с подписью: "Мы придем. Скоро".

Как сообщала разведка ДНР в апреле 2017 года, на тот момент в Донбасс прибыли инструкторы из США "с целью проверки состояния ужшкммт украинских войск". По словам ополченцев, американцы якобы также проверяли готовность одного из украинских соединений к ведению боевых действий, а также проводили оценку результатов работы других военных инструкторов.

В ДНР уже давно говорят о присутствии в зоне вооруженного конфликта на Донбассе военных инструкторов из западных стран.
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